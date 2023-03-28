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Haberler Sağlık PLCR Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? PLCR Düşüklüğü Belirtileri
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PLCR nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? PLCR düşüklüğü belirtileri

PLCR, kanda büyük trombositlerin yüzdesini verir. PLCR düşüklüğünde kanama riski artar ve yaralar daha geç iyileşir. Peki PLCR neden olur? PLCR düşüklüğü belirtileri nelerdir? PLCR hakkında tüm bilinmeyenler…

PLCR Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? PLCR Düşüklüğü Belirtileri
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PLCR Nedir?

PLCR (Plateletcrit), trombositlerin (kan pulcukları) toplam kan hacmi içindeki yüzde oranını gösteren bir ölçümdür. Trombositler, kan pıhtılaşması ve yara iyileşmesi süreçlerinde önemli bir rol oynar. PLCR, kanın pıhtılaşma yeteneğini ve trombositlerin genel fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır.

PLCR Normal Değeri Kaç Olmalı?

PLCR normal değerleri yaşa, cinsiyete ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak kabul edilen normal PLCR değer aralıkları şunlardır:

  • Yetişkinler için: %0.22 - %0.24
  • Çocuklar için: %0.20 - %0.25 (yaşa bağlı olarak değişir)

Diğer yandan hamilelik döneminde PLCR değerlerinde düşme yaşanabilir. Bir diğer deyişle hamilelik süreci PLCR düşüklüğü nedenleri arasında gösterilebilir.

PLCR Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

PLCR düşüklüğü tek başına kanser belirtisi olarak kabul edilmez. Ancak, bazı kanser türleri (örneğin lösemi) ve kanser tedavileri (kemoterapi ve radyasyon tedavisi) trombosit sayısında ve PLCR değerlerinde düşüşe neden olabilir. PLCR düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için ek testler ve doktor değerlendirmesi gereklidir.

PLCR Düşüklüğü

PLCR düşüklüğü, kanın pıhtılaşma yeteneğinin azalması ve trombositlerin toplam kan hacmindeki yüzde oranının düşmesi durumunu ifade eder. Bu durum, kanama riskinin artması ve yara iyileşmesinin yavaşlaması gibi sorunlara yol açabilir.

PLCR Düşüklüğü Belirtileri

PLCR düşüklüğü bazı belirti ve semptomlarla kendini gösterebilmektedir. Belirtileri ise şunları içerebilir:

  • Kolay morarma ve kanama
  • Burun kanaması
  • Diş eti kanaması
  • Düşük kan basıncı
  • Uzun süren kanama
  • Peteki (ciltte küçük kırmızı veya mor lekeler)

PLCR Düşüklüğü Neden Olur?

PLCR düşüklüğüne doğuştan gelen dalak anormallikleri neden olabileceği gibi sonradan edinilmiş bir hastalık da sebep olabilmektedir. PLCR düşüklüğüne sebep olan faktörler şunları içerir:

  • Kemik iliği hastalıkları veya hasarı
  • Kanser ve kanser tedavileri (kemoterapi ve radyasyon tedavisi)
  • Otoimmün hastalıklar
  • Karaciğer hastalıkları
  • Böbrek hastalıkları
  • Vitamin ve mineral eksiklikleri (B12 vitamini veya folik asit)
  • İlaçların yan etkisi olarak (bazı antibiyotikler, antiviral ilaçlar ve antikoagülanlar gibi)

PLCR Düşüklüğü Ne Demek?

PLCR düşüklüğü, trombositlerin toplam kan hacmi içindeki yüzde oranının normal değerlerin altında olduğunu gösterir. Bu durum, kanın pıhtılaşma yeteneğinin azalması ve kanama riskinin artması gibi sorunlara yol açabilir. PLCR düşüklüğü, yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir ve doktorlar, altta yatan nedeni belirlemek için ek testler yapabilirler.

Diğer bir ifadeyle PLCR düşüklüğü kan pıhtılaşma yeteneğinde azalmaya işaret eden bir durumdur. PLCR düşüklüğü belirtileri yaşam kalitesini etkileyebilir ve altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi uygulamak önemlidir. PLCR düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz ve gerekli testleri yaptırmanız önerilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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