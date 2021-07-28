PMYO taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere PMYO'ya TYT puanı ile başvuru yapılabiliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 TYT puanları da belli oldu. Peki, Polis Okulu başvuruları için TYT'den kaç puan almak gerekiyor? İşte 2021 PMYO taban puanları...

PMYO 2021 POLİSLİK TABAN PUANLARI KAÇ?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

PMYO 2021 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları için adaylardan TYT dışında bazı genel nitelikler aranacak. Bunlar ise, 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşında gün almamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 162 cm boyundan kısa boylu olmamak, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Alkol veya uyuşturucu gibi maddelerden herhangi bir tedavi görmüyor veya görmüş olmamak gibi genel nitelikler aranacak.