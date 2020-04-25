DHA

Pogba´nın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalya´dan geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus´ta beraber çalıştığı Pogba´yı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından Manchester United´ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.