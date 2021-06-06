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Pokemon Go nedir, nasıl indirilir? Pokemon Go nasıl oynanır, Türkiye'de oynanabilir mi? 6 yıl sonra dönüş...

Dünyaca ünlü Pokemon Go oyunu, 6 yıl sonra yeniden Türkiye'de oynanmaya başladı. Sosyal medyanın gündemine oturan ve binlerce kişinin hakkında konuştuğu Pokemon Go oyunu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

Pokemon Go nedir, nasıl indirilir? Pokemon Go nasıl oynanır, Türkiye'de oynanabilir mi? 6 yıl sonra dönüş...

Arttırılmış gerçeklik özelliğiyle dünyada hızla yayılan "Pokemon GO" oyunu bir kez daha Türkiye'ye döndü sosyal medya uygulamalarını solladı. Yüksek teknolojisi sayesinde sanal dünyayı canlandıran Pokemon GO oyunu, arama motoru Google'da trend'lere girmeye devam ediyor. Peki Pokemon GO nedir? Pokemon GO nasıl indirilir? Pokemon GO ile ilgili merak edilenleri haberimizden inceleyebilirsiniz...

POKEMON GO TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ!

Bundan 6 yıl önce, takvimler Temmuz 2016'yı gösterirken, sonrasında büyük çılgınlıklara sebep olacak ve uzunca süre gündemden düşmeyecek Pokemon GO oyuncuların beğenisine sunuldu. Televizyonlara çıkan, haberlere konu olan ve tartışmalar yaratan Pokemon GO, o dönem için heyecan verici yeniliklerle, AR teknolojisini oyuna entegre ediş şekliyle ve oyunun yapısı itibarıyla aylarca konuşuldu. Ülkemizde de sokaklara dökülmüş ellerine telefonlarla Pokemon kovalayan insanlar görmek mümkündü ancak ufak bir detay vardı; oyun ülkemizde çevrimiçi mağazalarda mevcut değildi.

Tabii ki bu bir engel olmadı ve oyunu türlü yollardan temin eden oyuncular uzunca süre Gym savaşlarına ve Pokemon arayışlarına devam ettiler. Fakat bir süre sonra oyunun popülaritesi haliyle azaldı, hileden hurdadan sıkılan oyuncular da oyunu bir bir terk etti. Derken, tam 5 yıl sonra umulmadık bir gelişme yaşandı ve Pokemon GO, Türkiye'de resmi olarak yayınlandı.

Niantic'in sürekli eklediği yenilikler ve sık sık düzenlenen eğlenceli etkinliklerle eski popülaritesi devam etmese de oldukça keyifli bir deneyim sunan Pokemon GO'yu Android ve iOS cihazlarınızdan Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.

POKEMON GO NEDİR?

90’ların sonu ve 2000'li yılların başında tüm dünyayı saran Pokemon çılgınlığı, cep telefonu uygulaması olarak geri döndü. Nintendo ve Niantic'in ortak yapımı olan Pokemon GO, şimdilik Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'de indirilebilir durumda. Ücretsiz oyunda 722 Pokemon karakteri, telefonların kameraları ile yakalanmaya çalışılıyor. Ancak farklı bölgelerdeki Pokemonları yakalayabilmek ya da rakiplerle mücadele edebilmek için oyuncuların bazen kilometrelerce yol kat edilmesi gerekiyor.

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