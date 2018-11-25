Olay, 24 Kasım akşam saatlerinde Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Atatürk Caddesi Yığılca Devlet Hastanesi önünde drift atarak yolu kapatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar, nedeniyle trafik durdu.

Bu sırada yolu kullanamayan sürücüler, polise drift atan sürücüler olduğunu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri KGYS kameralarını inceleyerek başlattıkları araştırmalar sonucunda Ş.T.’nin kullandığı otomobil ile H.G.’nin kullandığı otomobilleri tespit etti.

Tespit edilen sürücüler Ş.T. ve H.G.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 010 TL para cezası yazılarak, iki sürücünün de sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Ayrıca polis ekipleri araçları da 60 gün süre ile trafikten men ederek araçları yediemin otoparkına çekti.

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