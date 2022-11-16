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Polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

İçişleri Bakanlığı ile Vakıfbank arasında imzalanan anlaşma sonrasında bakanlık bünyesinde görev yapan polislere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre ödemelerin Kasım ayında hesaba geçmesi bekleniyor. İşte, 2022 EGM polis maaş promosyonu ödeme tarihleri ve tüm detayları...

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  • Polis promosyon ödemeleri 2022 | Polis promosyonu ne zaman hesaplara yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri yattı mı, kaç TL?

    İçişleri Bakanlığı ve Vakıfbank arasında imzalanan anlaşma sonrasında, bakanlığa bağlı her polisin 27 bin TL promosyon ödemesi alacağı açıklandı. Artık, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden promosyonların yatacağı tarihe dair bir açıklama bekleniyor. Peki, polis promosyonları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, polis promosyon ödemeleri ve tüm detaylar...
  • Polis promosyon ödemeleri 2022 | Polis promosyonu ne zaman hesaplara yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri yattı mı, kaç TL?

    POLİS PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girdi.

    EGM'nin açıklamasına göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin peşin ve tek seferde Kasım ayında ödenmesi bekleniyor.
  • Polis promosyon ödemeleri 2022 | Polis promosyonu ne zaman hesaplara yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri yattı mı, kaç TL?

    POLİS PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.
  • Polis promosyon ödemeleri 2022 | Polis promosyonu ne zaman hesaplara yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri yattı mı, kaç TL?

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.
  • Polis promosyon ödemeleri 2022 | Polis promosyonu ne zaman hesaplara yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri yattı mı, kaç TL?

    EGM "Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.
  • Polis promosyon ödemeleri 2022 | Polis promosyonu ne zaman hesaplara yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri yattı mı, kaç TL?

    Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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