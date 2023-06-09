Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis tayin sonuçları açıklandı! İşte 2023 EGM 28 bin Polis atama ve şark tayin sonuçları sorgulama ekranı...

EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından hız kazandı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2023 yılı polis atama sonuçları POLNET üzerinden ya da SMS yoluyla sorgulanabiliyor. İşte 2023 Polis tayin ve yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

    EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8 bin polisin atama ve tayin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel atamalarda polislerin yüzde 82'sinin birinci ve ikinci tercihlerine yerleştiği duyurdu. EGM 28 bin 62 polis şark tayinleri sorgulama işlemi POLNET üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirilecek. İşte 2023 EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları sorgulama ekranı...
  • POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

    POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Emniyet Genel Müdürlüğünce 28 bin 062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. PBS.Ben portalı üzerinden gerçekleştirilen 2023 Genel Atama Tercih İşlemleri 15 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM Polis atama ve tayin şark sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
  • POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

    İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.
  • POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

    "BİRİNCİ VE İKİNCİ TERCİHLERE ATANDILAR"

    Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.
  • POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

    DEPREMDEN ETKİLENENLER TERİCHLERİ DOĞRULTUSUNDA ATANDI

    Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.  2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun.
  • POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

    EGM POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Emniyet Genel Müdürlüğü şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca polis atama sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de sorgulanabilecek. Ataması gerçekleştirilen personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.