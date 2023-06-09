EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8 bin polisin atama ve tayin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel atamalarda polislerin yüzde 82'sinin birinci ve ikinci tercihlerine yerleştiği duyurdu. EGM 28 bin 62 polis şark tayinleri sorgulama işlemi POLNET üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirilecek. İşte 2023 EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları sorgulama ekranı...