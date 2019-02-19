Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde 16 Şubat'ta, TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından, tutuklanan örgüt üyelerine destek ve tutukluların cezaevi koşulları gibi sebeplerle cumartesi günleri gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde M.D. isimli DHKP-C terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı sırada, cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

"OLAYI PROVOKE ETTİLER"

AA'da yer alan açıklamada, DHKP-C terör örgütünün alan yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/ Kamu Emekçileri Cephesi) içerisinde faaliyet yürüten ve Yüksel Caddesi'nde devam eden eylemlere katılan N.B, A.K, G.B, A.Ş. ve M.D'nin sosyal medya hesaplarında M.D'nin gözaltı videosuna yer vererek ve videodan belirli bir kısmı keserek olayı provoke ve güvenlik güçlerini teşhir etmeye çalıştıkları kaydedildi.

"YAKALAMA İŞLEMİ YAPILDI"

Söz konusu iddiaların bazı basın kuruluşları tarafından da haberleştirildiği belirtilen açıklamada, "Saat 18.00'de Yüksel Caddesi Konur Sokak kesişiminde gerçekleşen sözde 'Yüksel Direnişi' eylemine katıldığından hakkında yakalama işlemi yapılarak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesinden hakkında ikinci kez idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"BABALARI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ"

M.D. isimli şüphelinin Çorum'da ikamet ettiği, zaman zaman Ankara'ya gelerek DHKP-C terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı bildirilen açıklamada, kardeşi B.R.D'nin de anılan söz konusu eylemlerde aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğü, babaları E.D'nin ise Çorum ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı (Aktif Eğitim Sen üyesi olduğu) 2016 yılının ağustos ayında ihraç edildiği belirtildi.

M.D'nin 2017 yılında 1, 2018 yılında 1, 2019 yılında 2 defa söz konusu eylemlerde yer aldığı, kardeşi B.R.D'nin 2017 yılında 1, 2018 yılında 14, 2019 yılında 3 defa söz konusu eylemlerde yer aldığı ve çok defa destek verdikleri, ayrıca Çankaya ilçesi Yüksel Caddesi'nde 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde yer aldıklarından dolayı haklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

"VİDEONUN TAMAMI YAYINLANMADI"

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarında habere konu olan yakalama işlemi esnasında çekilen videolarda olayın bütünü ile ele alınmayarak sadece bir kare üzerinden Türk Polis Teşkilatı'nın kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılarak küçük düşürülmek istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu eylemde şahıslara dağılmaları hususunda gerekli yasal uyarılar yapılmış olup şahısların eylemlerine devam etmeleri üzerine, yakalama işlemi sırasında direnmeye devam ettikleri, M.D. isimli bayanın gözaltı aracına alınması esnasında direnmesi sonucu basına yansıyan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

KAMERA KAYITLARI PAYLAŞILDI

Kanunsuz eylemlere yapılan müdahaleler müdürlüğümüz tarafından kayıt altına alınmıştır. Örgüt mensuplarınca gündeme getirilen bu ve benzeri görüntülerin amacı, emniyet teşkilatını yıpratmak, görev alan personeli teşhir ederek moral ve motivasyonunu bozmak, görev yapmasını engellemeye çalışmak amaçlı olup, şahıslar tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında emniyet teşkilatı ve personeli hakkında yapılan tehdit, hakaret, personeli hedef gösteren vb. paylaşımlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunulmuştur."

Açıklamayla, emniyetin internet sitesinden, aralarında taciz edildiği öne sürülen kadının da bulunduğu 3 eylemcinin gözaltına alınmasına ilişkin polis kamerası tarafından çekilen görüntüler de yayımlandı.