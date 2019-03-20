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Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çankaya Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki aracı durdurmak istedi. AA'nın haberine göre; polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalışırken bölgede bulunan çok sayıda ekip otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 4 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi'ne kaçan otomobil, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Kaza sonrası araçtan yaralı olarak çıkan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve aracın annesine ait olduğu anlaşıldı.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile birlikte hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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