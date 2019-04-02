Polonya'nın Gdansk şehrindeki Gdansk's Mother of Church Katolik Kilisesi rahipleri tarafından Harry Potter kitaplarının da aralarında bulunduğu bazı kitaplar ve nesneler, şeytanın kuvvetleri olduğu ve Hristiyan öğretisine aykırı olduğu gerekçesiyle ateşe verildi.

Kilisenin Facebook hesabından fotoğraflar paylaşılarak yapılan açıklamada, pagan tanrılar ve büyü kitaplarının yakılmasını emreden İncil'den ifadelere yer verildi.

Fotoğraflarda bir Afrika tahta maskesi, küçük bir Budist figürü, fil figürleri, sihir kitapları Harry Potter serisine ait kitaplar görülüyor.

Fotoğrafların altına destek mesajlarının yanı sıra, eleştiri mesajları da geldi ve bazı kullanıcılar tarafından eşyaların yakılması 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi dönemi Almanyası ve Ortaçağ dönemine benzetildi.