Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de yılda 31 milyar litre dolayında akaryakıt satılıyor. Bunun 28 milyar litrelik bölümünü motorin, kalanı benzin oluşturuyor.

Bir ay kadar önce motorinde 1 TL 79 kuruş olan ÖTV, 11 kuruş artırılmış ve 1 TL 90 kuruşa yükseltilmişti. Hafta sonu da hem motorinin hem de benzinin ÖTV’leri 15’er kuruş artırıldı. ÖTV, motorinde 2 TL 05 kuruşa, benzinde 2 TL 52 kuruşa yükseldi.

YILLIK 88 MİLYAR TL CİVARINDA

Türkiye’de, akaryakıttan sağlanan yıllık vergi (ÖTV ve KDV) geliri yaklaşık 88 milyar TL dolayında bulunuyor. Son yapılan düzenlemeyle (her litrede 18 kuruşluk artışla) devletin akaryakıttan sağlayacağı vergi geliri yıllık 5 milyar TL dolayında artış gösterdi.

Söz konusu artışla birlikte akaryakıttan bu yıl için var olan vergi oranları üzerinden tahmin edilen gelir 93 milyar TL olarak hesaplanıyor.