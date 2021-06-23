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Reuters

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, batarya üreticisi Customcells ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Volkswagen (VW) Grubu markalarından Porsche'tan yapılan açıklamada, Customcells'in lityum-ion batarya konusunda uzmanlaştığı ve araçlardaki bataryaların enerji yoğunluğunu artırmayı hedeflediği kaydedildi.

İki firmanın işbirliğinden çıkacak bataryaların, Porsche'nin elektrikli otomobillerinde yer bulması bekleniyor. Avrupa otomotiv endüstrisi bir süredir batarya konusunda Asyalı firmalara bağımlılığı azaltma yollarını arıyor.

Öte yandan, şarj sürelerinin azalması ve bataryaların enerji yoğunluğunun artması ise ham madde ihtiyacını azaltan gelişmeler olarak belirtiliyor.

Porsche'un, yüzde 80'ini elinde bulunduracağı ortak girişime çift haneli milyon euroluk yüksek bir yatırım yapacağını aktarıldı. Üretim tesisinin, 100 kilovat saat kapasiteye sahip olacağı ve bunun da yılda yaklaşık bin araba için yeterli aküye dönüşeceği kaydedildi.

Porsche CEO'su Oliver Blume, Nisan ayında şirketin Tübingen'deki bir Alman fabrikasının pil hücreleri üretme planlarıyla e-mobilite sürüşünü hızlandırmak istediğini söylemişti.