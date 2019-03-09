Otomobil dünyasındaki sürücüsüz araç (otonom) yarışına, sürüş deneyimini ön planda tutan markalar da katıldı. Bunlardan Alman üretici Porsche, kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, "Kopernikus Automotive" adlı bir girişim ile işbirliğine gidildi. Bu kapsamda, şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test sahası oluşturuldu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, sürücüsüz otomobil teknolojileri alanında faaliyetler yürüten Berlin merkezli Kopernikus Automotive ile ortak proje yürüten Porsche'un, araçların park edildikleri yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom olarak gitmesini sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

OTONOM ARAÇLAR TRAFİKTE DEVRİM YARATACAK

Bu doğrultuda, mekanikerlerin atölye içerisinde tabletler üzerinden manevralar yapıp spor otomobilleri hızlı ve otomatik olarak doğru pozisyona yönlendirmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Porsche Otonom Sürüş Proje Müdürü Alexander Haas, "Otonom sürüş sistemleri birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde bir devrim yaratacak. Fakat bugün mevcut teknolojik olanakları kullanarak iş süreçlerini çok daha etkili ve verimli hale getirebiliyoruz" dedi.

Projenin, tam otonom ve destekli sürüşün yanı sıra satış sonrası teknolojileri alanından uzmanlar tarafından 100 gün boyunca Kopernikus Automotive ile yürütüleceği belirtildi.

BİR MİLYON KİLOMETREYİ SANAL ORTAMDA KATETTİ

Porsche'in çalışmalarında, otomobiller atölyeye gerçek anlamda otonom bir şekilde sürülmeden önce çeşitli aşamalardan geçiyor. Buna göre, sanal bir temsil için test sahasının oluşturulması ve bu sanal yapının yapay bir sinir ağını eğitmek üzere kullanılması ilk adımı oluşturuyor.

Söz konusu yapı, bir milyondan fazla sanal test kilometresi boyunca sürüş yapıyor ve gerçek verilere dayanarak bağımsız bir öğrenme sürecinden geçiyor. Son olarak kullanım senaryosu, gerçek koşullar altında test ediliyor.

Test süreci hakkında bilgiler paylaşan Satış Sonrası Departmanı Ürün Nüfuz Birim Müdürü Thomas Eckert, "Ekibimiz atölyede test ortamında otonom sürüş deneyimi yaşayacak. Onların geri bildirimlerinden öğrenecek çok şey olduğuna inanıyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, yapay zekâ teknolojisinin yalnızca otomobilin oryantasyonunu sağlaması değil, bağımsız bir biçimde nesneleri tespit edip yerini belirleyerek yol çizmesi, projenin amacını oluşturuyor. Test sürüşünün pratik uygulama aşamasında emniyeti sağlamak için de, saatte yedi kilometrelik hız limiti uygulanması ve insan sürücü kullanılması planlanıyor.

GİRİŞİMLER İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRIYORLAR

2019 yılı içi tamamlanması planlana proje, Porsche'in 2017'den bu yana dahil olduğu Startup Autobahn inovasyon platformu çerçevesinde yürütülüyor. Öyle ki, söz konusu platform aracılığı ile Posche'in, dünyanın dört bir yanından yenilikçi girişimleri şirket merkezinin bulunduğu Stuttgart'a getirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, Porsche'un Daimler, Stuttgart Üniversitesi, Arena 2036, Hewlett Packard Enterprise, DXC Teknolojisi, ZF Friedrichshafen ve BASF dahil olmak üzere birçok şirket ile güçlerini birleştirdiği biliniyor.

Söz konusu şirketler, Startup Autobahn şemsiyesi altında, 100 gün boyunca süren belirli pilot projelerde start-up'larla işbirliği yapıyorlar. Porsche da, son iki yılda Startup Autobahn'ın bir parçası olarak yaklaşık 50 projeyi hayata geçirmiş ve sonuçların yaklaşık üçte biri seri geliştirme sürecine dahil etmiş durumda.

Porsche'un çalışmalar, iki önemli noktayı öne çıkarıyor. Bunlardan ilki, 100 yılık markaların yeni teknolojileri geliştirme aşamasında birkaç yıllık girişimlere ihtiyaç duyduğu gerçeği. Altının çizilmesi gereken diğer bir önemli nokta ise, Porsche gibi ürettiği spor otomobiller ile kullanıcılarına sürüş deneyimi ve keyfi yaşatmayı ön planda tutan bir markanın bile sürücüsüz araçlara yönelmiş olması. Sürücü odaklı bir üreticinin otonom araçları ile piyasada var olmasının markanın geleceğini nasıl etkileyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.