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        Port Numarası Nedir? Port Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

        Teknolojinin gelişimi, bilgisayar ve internet üzerinde yadsınamaz bir dönüşüme neden oldu… İçinde olduğumuz dönem internet çağı adını aldı ve internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Teknik açıdan bakarsak tüm bu işlemlerin gerçekleşmesinin temeli karmaşık bir veri alışverişine dayanıyor. Bu karmaşık işlemi düzenleyen unsurlardan biri port numarası… Bu yazımızda port numarası nedir, port numarası nasıl öğrenilir, port numarası nerede yazar ve port numarası ne işe yarar gibi soruları yanıtladık…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:21
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        Port Numarası Nedir?
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        Port Numarası Nedir?

        Tüm dijital işlemlerin arka planında oldukça karmaşık bir ağ düzeni yer alıyor. İnternet aracılığı ile ilgili yaptığımız her şey bu sisteme dahil… Çevrimiçi oyunlar, online alışveriş, sosyal medya platformları, E-posta kullanımı, video izlemek gibi aklınıza gelebilecek tüm bu faaliyetler karmaşık sürecin bir parçasıdır. Bu karmaşık ağın önemli bir parçası da port numarasıdır. Port numarası nedir sorusuna daha detaylı yanıt verebilmek için herhangi bir bilgisayar veya Server yani sunucudaki uygulamaları tanımlayacak numaradır tanımını yapabiliriz. Başka bir deyişle port numarası, cihazın internete bağlıyken uygulamalarla iletişime geçebilmesini sağlayan sayısal bir koddur. Yani bir cihazın herhangi bir servisle iletişim kurduğunu belirlemek için kullanılan numaraya port numarası diyoruz. Bu numarayı IP adresi ile karıştırmamalısınız. IP adresi dediğimiz şeyin açılımı, İnternet Protokolü olup, cihazın adresini gösterir. Port numarası ise cihazın kullandığı hizmetleri yani hangi ağlarla iletişime geçtiğini gösterir. Port numaraları, 0 rakamından başlayan 16 bitlik sayılar topluluğudur. Örneğin sıklıkla kullandığımız http port numarası 80’dir. Peki port numarası nasıl öğrenilir ve port numarası nerede yazar?

        Port Numarası Nasıl Öğrenilir?

        Port numarası konusu oldukça karmaşık bir içeriğe sahip olduğundan dolayı Port numarası nedir sorusuna detaylı bir açıklama yapmaya çalıştık. Ancak merak port numarası ile ilgili merak edilenler bunlarla sınırlı değil. Port numarası nasıl öğrenilir konusu da birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bunun için öncelikle yapılması gereken cihazda açık olan portları ve o portların hangi uygulamaları kullandığını bulmak. Port numarası bulmanın yaygın yöntemleri şu şekilde sıralanabilir;

        • - Komut istemi bir diğer deyişle komut satırı araçları… Bu seçenek genellikle Windows başta olmak üzere, Linux ve macOS ile yapılır.
        • - Modem veya router ile web arayüzüne girerek de port numaranızı bulabilirsiniz.
        • - Uygulama ayarlarına girerek, uygulamanın kullandığı port numarasını öğrenebilirsiniz.
        • - Ağ tarama araçlarından yardım alabilirsiniz. Bunun için Nmap gibi bazı araçlardan yardım alabilirsiniz.
        • - Çevrimiçi bazı port tarayıcılarını kullanabilirsiniz.

        Port Numarası Nerede Yazar?

        Port numarası nerede yazar sorusu, aslında port numarası nasıl öğrenilir sorusu ile ilişkilidir. Port numarası arka planda çalışır ve cihazı kullanan kişi bunu direkt göremez. Ancak port numarasının yazılı olduğu bazı yerler şu şekilde sıralanabilir;

        • - Router yani güvenlik duvarı ayarlarında
        • - Uygulama ayarlarında
        • - Modem ayarlarında
        • - Sunucu günlüklerinde
        • - İşletim sistemi komut satırında

        Port Numarası Ne İşe Yarar?

        Port numarasıyla ilgili bir diğer merak uyandıran konu da port numarasının ne işe yaradığı… Port numarası ne işe yarar sorusunu dile getirenler için port numarasının en temel işlevinin dijital işlemlerin düzen içinde gerçekleşmesini sağlamak diyebiliriz. Port numarası olmasaydı tüm veriler birbirine karışırdı. Port numarasının temel görevleri;

        • - Dosya transfer işlemlerini gerçekleştirme
        • - Uzaktan masa üstü bağlantıları yapma
        • - Web trafiğini yönlendirme
        • - Veriyi doğru uygulamaya yönlendirme
        • - Ağ güvenliğini sağlama
        • - Hizmetleri ayırma işlemleri şeklinde sıralanabilir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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