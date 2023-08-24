Portakal fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Portakal fidanı ne kadar sürede büyür?
Portakal ağaçları, meyve bahçelerinin ve bahçe peyzajlarının en değerli üyelerindendir. Sadece taze meyve sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bahçeye harika bir aroma ve renk katar. Ancak portakal ağacının yetiştirilmesi özel bir özen ve bilgi gerektirir. Portakal fidanı nasıl yetiştirilir? Portakal fidanı ne zaman meyve verir? İşte detaylar...
Portakal, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için vazgeçilmez bir meyvedir. Bu tatlı ve sulu meyvenin ağaçları, sıcak iklimlerde oldukça yaygındır. Ancak portakal ağacını başarılı bir şekilde yetiştirmek için bilmemiz gereken birkaç önemli nokta vardır. Bu yazımızda portakal fidanının ne zaman dikileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne kadar sürede büyüyeceğinden bakımına kadar her şeyi sizler için araştırdık.
Portakal Ağacı Genel Özellikleri
Portakal sedef otugiller ailesindeki farklı narenciye çeşitlerinin meyvesidir. Portakal ağaçları ılıman ve sıcak iklimleri sever. Portakal ağaçları, 3-8 metre arasında büyüyen yaprak dökmeyen ağaçlardır. Beyaz ve hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Meyveleri genellikle kışın olgunlaşır ve sulu, tatlıdır.
Portakal Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Portakal fidanı ılıman iklimleri tercih eder. İdeal dikim zamanı sonbahar mevsimidir. Bu dönemde portakal fidanı kış boyunca yağmur suyundan yararlanarak iyi bir gelişim gösterecek ve meyve dönemi öncesi kökler güçlenecektir.
Portakal Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Portakal fidanı yetiştirmek, hem meyve verimliliği hem de estetik bir peyzaj için birçok insanın tercih ettiği bir süreçtir. Ancak, doğru sonuçları almak için bu süreçte bazı önemli adımları takip etmek esastır.
Portakal Fidanı Dikim Aralığı
Portakal fidanları arasında en az 4-6 metre mesafe bırakılmalıdır. Bu, hava dolaşımını artırır ve hastalıkları önler.
Portakal Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Portakal fidanı ılıman iklimleri tercih ettiği için toprak sürekli nemli kalacak şekilde sulanma sıklığı ayarlanmalıdır. Bu sebeple genç fidanlar haftada 2-3 kez sulanmalıdır. Olgunlaştıkça, haftada bir kez sulamak yeterlidir.
Portakal Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?
Portakal fidanı ne zaman meyve verir sorusu bahçesinde portakal ağacı yetiştirmeyi düşünenlerin merak ettiği bir sorudur. Portakal fidanı sağlıklı bir yapıdaysa ortalama 3-4 yıl içerisinde büyüyüp meyve vermeye başlayacaktır. Portakal fidanının tam anlamıyla meyve vermesi ise 10 yılı bulabilmektedir.
Portakal Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Portakal fidanının ideal dikim zamanı Eylül-Ekim ayları arasıdır.
Portakal Fidanı Bakımı
Portakal fidanının verimli ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için özel bir bakıma ihtiyaç vardır. Aşağıda portakal fidanının bakımı için dikkate almanız gereken öneriler bulunmaktadır.