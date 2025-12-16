Portekiz'den Rafa için yeni iddia: Oynamam demedim

Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi devam ederken Trabzonspor maçının ardından Portekiz basınından yeni iddialar geldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok" derken Portekiz medyasından tam tersi haberler geldi.