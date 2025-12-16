Habertürk
        Portekiz'den Rafa için yeni iddia: Oynamam demedim - Beşiktaş Haberleri

        Portekiz'den Rafa için yeni iddia: Oynamam demedim

        Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi derinleşiyor; Yalçın "hazır değil" dedi, Portekiz basını, "oynamak istemediğini söylemedi" iddiasını ortaya attı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:15
        Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi devam ederken Trabzonspor maçının ardından Portekiz basınından yeni iddialar geldi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok" derken Portekiz medyasından tam tersi haberler geldi.

        Portekiz'in ünlü gazetelerinden A Bola'nın, Rafa Silva'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde "Silva, bu konu hakkında Beşiktaş'ın teknik heyetiyle bireysel olarak görüşmediği gibi, teknik ekibin hiçbir üyesine de oynayamayacağını bildirmedi" ifadeleri yer aldı.

        Beşiktaş'ta son maçına 2 Kasım'da Fenerbahçe karşısında çıkan Rafa, sonrasında sakatlığını gerekçe göstererek 1 ay idmanlara çıkmamıştı.

        Takımdan ayrılma isteğinde değişim olmayan Portekizli, 4 Aralık'ta idmanlara dönse de Gaziantep FK ve Trabzonspor maçının kadrolarında yer almadı.

