Potanın Perileri, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sahne alıyor!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın 18-29 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentleri ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları da Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AY-YILDIZLILAR, PİRE'DE SAHAYA ÇIKACAK Maçlarını Pire'de oynayacak milli takım, şampiyonada ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. REKLAM İlk maçını yarın saat 17.30'da Fransa ile yapacak Türkiye, 19 Haziran Perşembe günü aynı saatte İsviçre ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son karşılaşmasını, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak. EN ÇOK SOVYETLER BİRLİĞİ KAZANDI Sovyetler Birliği, daha önce 39 defa düzenlenen şampiyonada 21 kez altın madalya kazandı. İspanya 4, Rusya 3, Fransa ve Sırbistan ikişer; Bulgaristan, Polonya, İtalya, Litvanya, Çekya, Ukrayna ve Belçika ise birer defa şampiyonluğa ulaştı.