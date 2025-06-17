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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri hazırlıklarını tamamladı - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri hazırlıklarını tamamladı

        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, çarşamba günü oynayacağı Fransa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:24
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        Potanın Perileri hazırlıklarını tamamladı
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, çarşamba günü başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

        Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.

        A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını Barış ve Dostluk Salonu'nda çarşamba günü saat 17.30'da Fransa ile oynayacak.

        Millilerin grubundaki diğer müsabakada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, çarşamba günü saat 20.30'da karşılaşacak.

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