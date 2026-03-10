Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri parkeye çıkıyor! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri parkeye çıkıyor!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Kanada ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 09:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potanın Perileri parkeye çıkıyor!

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

        C Grubu'nda Türkiye ile Kanada'nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya mücadele edecek.

        Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.

        Grupta yarın saat 14.30'da Arjantin-Avustralya ve saat 17.30'da Japonya-Macaristan müsabakaları oynanacak.

        2014'TE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

        Türkiye, Kanada ile resmi maçlarda son olarak ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi.

        Ay-yıldızlı ekip, Ankara'da oynanan grup mücadelesinde Kanada'yı 55-44 mağlup etmişti.

        Milli takım, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında