Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri, Yunanistan karşısında! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri, Yunanistan karşısında!

        A Milli Kadın Basketbol Takımmız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 09:21 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potanın Perileri, Yunanistan karşısında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Potanın Perileri, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

        Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşma, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

        Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

        Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

        A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var!
        TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?