Potanın Perileri, Yunanistan karşısında!
A Milli Kadın Basketbol Takımmız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
Potanın Perileri, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşma, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.
Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.
A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.