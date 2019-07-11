ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında, son aylarda ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin arttığını belirterek, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meselelerine ilişkin risklere dikkati çekti. Geçen hafta beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verisinin görüşlerini etkileyip etkilemediği sorusuna "Hayır" cevabı veren Powell, piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdı.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor. Bu gelişmelerle, dolar endeksi düşüşe geçerek, günü yüzde 0.5 azalışla 97 sınırından tamamlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2.05'in altında dengelendi. New York borsasında ise alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve S&P 500 endeksi 3.003 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.75 yükselişle günü tamamladı.

ASYA ALIŞ AĞIRLIKLI

Avrupa tarafında, ABD ile ticaret konusundaki endişeler ve siyasi belirsizlikler pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0.51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Avro ise Powell sonrası dolardaki değer kaybının etkisiyle 1.1200'den 1.1280'e çıktı.

Bugün Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Powell'ın açıklamaları sonrası dün sert yükselen altının ons fiyatı, yavaşlasa da pozitif görünümünü devam ettiriyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.422 dolara çıkarken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.83 artışla 98.585 puandan tamamladı. Dün yüzde 1 azalışla 5.6761'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5.6690'dan işlem görüyor.

300 MİLYON DOLAR FAZLA BEKLENİYOR

Analistler, küresel piyasalarda değer kaybeden doların gelişmekte olan ülke varlıkları için pozitif olduğunu belirterek, yurtdışında ve yurtiçinde başlaması beklenen faiz indirimlerinin de özellikle banka pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri akışı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.700 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentisi, 900 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık arasında yer aldı.