Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor - SAKARYA

AA

Havası, doğal güzelliği, gölü, piknik ve dinlenme alanları ile adeta cazibe merkezi konumunda olan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve işletme tarafından açılış öncesi tedbirler alındı.Parkın işletmecisi Hakkı Tank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarından itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.Salgın nedeniyle tedbir aldıklarını vurgulayan Tank, "Ziyaretçilerimizin giriş kapılarında görevlilerimiz tarafından tek tek ateşleri ölçülecek. Ateşi 38 dereceden fazla çıkan ziyaretçilerimizi içeri almadan en yakın sağlık kuruluşuna göndereceğiz." dedi.Tank, mesire alanında bulunan piknik masalarının tek tek dezenfekte edildiğini belirterek, "Kapalı alanlarımızı de dezenfekte ederek içlerini temizledik. Mesire alanımıza gelecek vatandaşlar sosyal mesafeye uymak şartıyla baş başa huzur içinde koruma altındaki bu alanlarda huzurlu vakit geçirecek. Ziyaretçilerimizden maskelerini takmalarını ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Piknik alanımızda bulunun bütün çeşmelerin yanına sıvı sabun, piknik masalarına yakın yerlere de dezenfektan aparatları koyduk. Özel güvenlik ekiplerimiz de misafirlerimize yardımcı olmak için devamlı devriye görevi gerçekleştirecek." diye konuştu.