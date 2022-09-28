Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından yardıma ayrılan bütçenin iki katına çıkarıldığını ifade ederken, betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı ücretlerinin artırıldığına vurgu yaptı. Tüm bu gelişmelerin ardından prefabrik ev yapım yardımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve kimleri kapsadığını araştırmayı sürdürdü. Peki betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtı...