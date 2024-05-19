Premier Lig'de şampiyon Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında lider Manchester City sahasında West Ham United'ı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2 ve 18'inci dakikalarda Foden ile 59'uncu dakikada Rodri'nin golleriyle 3-1 kazandı.

Guardiola ve öğrencileri bu sonuçla üst üste 4, toplamda 10'uncu şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan Manchester City, Premier lig tarihinde 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk takım ünvanını da kazandı. 10 ŞAMPİYONLUĞUN 6'SINDA GUARDİOLA İMZASI Manchester City, tarihinde 10'uncu şampiyonluğunu kazanırken, bu şampiyonlukların 6'sına Pep Guardiola imza attı. Manchester City ile 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında üst üste iki şampiyon olan Guardiola; 2020-21, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

REKLAM ARSENAL'A GALİBİYET YETMEDİ Öte yandan ligde ikinci sırada yer alan Arsenal sahasında geriye düştüğü maçta Everton'ı 2-1 mağlup etti. Everton; 40'ıncı dakikada Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal bu gole 43'üncü dakikada Tomiyasu ile cevap verdi. Arsenal'a galibiyeti getiren golü 89'uncu dakikada Kai Havertz kaydetse de, Arteta ve öğrencileri ikinci sırada kaldı.

LIVERPOOL, KLOPP'A VEDA ETTİ Sezonun sona ermesiyle görevden ayrılacağını açıklayan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, takımının başında son maçına çıktı. Klopp yönetimindeki son maçta Wolverhampton'ı ağırlayan "Kırmızılar", Alexis Mac Allister'ın 34 ve Jarell Quansah'ın 40. dakikada kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazandı.