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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City! - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de şampiyon Manchester City!

        Manchester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek Premier Lig'de üst üste 4. kez şampiyon oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:03 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:40
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        Premier Lig'de şampiyon Manchester City!
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        İngiltere Premier Lig'in son haftasında lider Manchester City sahasında West Ham United'ı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2 ve 18'inci dakikalarda Foden ile 59'uncu dakikada Rodri'nin golleriyle 3-1 kazandı.

        Guardiola ve öğrencileri bu sonuçla üst üste 4, toplamda 10'uncu şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan Manchester City, Premier lig tarihinde 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk takım ünvanını da kazandı.

        10 ŞAMPİYONLUĞUN 6'SINDA GUARDİOLA İMZASI

        Manchester City, tarihinde 10'uncu şampiyonluğunu kazanırken, bu şampiyonlukların 6'sına Pep Guardiola imza attı. Manchester City ile 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında üst üste iki şampiyon olan Guardiola; 2020-21, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

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        ARSENAL'A GALİBİYET YETMEDİ

        Öte yandan ligde ikinci sırada yer alan Arsenal sahasında geriye düştüğü maçta Everton'ı 2-1 mağlup etti. Everton; 40'ıncı dakikada Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal bu gole 43'üncü dakikada Tomiyasu ile cevap verdi. Arsenal'a galibiyeti getiren golü 89'uncu dakikada Kai Havertz kaydetse de, Arteta ve öğrencileri ikinci sırada kaldı.

        LIVERPOOL, KLOPP'A VEDA ETTİ

        Sezonun sona ermesiyle görevden ayrılacağını açıklayan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, takımının başında son maçına çıktı.

        Klopp yönetimindeki son maçta Wolverhampton'ı ağırlayan "Kırmızılar", Alexis Mac Allister'ın 34 ve Jarell Quansah'ın 40. dakikada kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazandı.

        Wolverhampton'da Nelson Semedo, 28. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçların ardından Manchester City 91, Arsenal 89, Liverpool 82, Aston Villa 68, Tottenham 66 ve Chelsea 63 puanla 2023-24 sezonunu tamamladı.

        Son hafta maçında Fulham'a 4-2 yenilen Luton Town ise Sheffield United ve Burnley'den sonra ligden düşen son takım oldu.

        Sezonun son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

        Brighton-Manchester United: 0-2

        Luton Town-Fulham: 2-4

        Arsenal-Everton: 2-1

        Brentford-Newcastle United: 2-4

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        Manchester City-West Ham United: 3-1

        Burnley-Nottingham Forest: 1-2

        Liverpool-Wolverhampton: 2-0

        Crystal Palace-Aston Villa: 5-0

        Chelsea-Bournemouth: 2-1

        Sheffield United-Tottenham: 0-3

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