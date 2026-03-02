Canlı
        Haberler Dünyadan Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie kardeşler de saraydan dışlandı

        Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie kardeşler de saraydan dışlandı

        Ünvansız prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'un Jeffrey Epstein bağlantılarına ilişkin tartışmaların ardından, kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, bu yıl Royal Ascot'ta Kraliyet Locası'na davet edilmeyecek. Kararın, kardeşlerin kraliyet protokolündeki görünürlüğünün kademeli olarak azaltılmasının bir parçası olduğu düşünülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:28
        Prensesler de saraydan dışlandı

        Cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkınca prens ünvanını kaybeden ve sarayda gözden düşen Andrew'dan sonra, dışlanma sırası kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'ye geldi. İngiliz basınına göre, babaları Andrew ve anneleri Sarah Ferguson'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkisiyle ilgili yaşananlar nedeniyle prenses kardeşlere bu yıl kraliyet ailesi ile birlikte at yarışlarına katılamayacakları söylendi.

        Her yıl haziran ayında düzenlenen Kraliyet At Yarışları (Royal Ascot), İngiltere'de kraliyet ailesinin üst düzey mensuplarının katıldığı yaz etkinliği olarak büyük önem taşıyor.

        37 yaşındaki Beatrice ve 35 yaşındaki Eugenie'nin, ünlü at yarışlarında Kraliyet Locası'nda yer almayacaklarına dair alınan karardan hayal kırıklığı yaşadıkları öğrenildi.

        Prensen Beatrice (solda) ve Prenses Eugenie
        Prensen Beatrice (solda) ve Prenses Eugenie

        Andrew Mountbatten-Windsor, gizli ticari belgelerini Epstein'e ilettiği iddiası üzerine kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle, 19 Şubat'ta gözaltına alınıp sorgunun ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltı, monarşi karşıtı aktivist Graham Smith'in Andrew'u kamu görevinde usulsüzlük iddiasıyla polise şikayet etmesinden bir ay sonra gerçekleşmişti. Yargılaması devam eden Andrew, suçlu bulunması halinde, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Andrew'un ayrıca Epstein dosyalarında, pedofil milyarderin evinde çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

        Andrew'un 1996'da boşandığı eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'e gönderdiği mesajlar yayımlanmıştı. Bu mesajlarda 2009'da hapisten çıkmasından iki gün sonra Jeffrey Epstein'e kızlarını götürmek istediğini ve yolculuk masraflarını Epstein'in ödemesini talep ettiği bilgisi yer alıyordu. Ferguson ayrıca, Epstein'in 14 yaşındaki kızlardan cinsel ilişki talep etmesi nedeniyle 13 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonraki aylarda, cinsel suçluya defalarca kendisiyle evlenmesi gerektiğini söylemişti.

        Epstein bağlantısı nedeniyle Andrew ve Sarah Ferguson'un kraliyet ünvanları geçen yıl Kral Charles tarafından geri alınmış olsa da, kızları prenses ünvanlarını korudu. Buna rağmen, Kraliçe Elizabeth'in torunlarının yavaş yavaş halka açık kraliyet etkinliklerinden ve törenlerinden dışlanmaya başlaması gündemde.

        Kız kardeşler, babalarının 19 Şubat'ta Sandringham Malikanesi'nden polis gözetimine alınmasından bu yana kamuoyundan uzak duruyor.

        Eugenie, babasının gözaltı olayından bu yana ilk kez geçtiğimiz günlerde eşi Jack Brooksbank ile birlikte görüldü. Prenses, Londra'nın Notting Hill semtinde sade bir kıyafetle kahve alıyordu.

        Eugenie'nin, babasının gözaltına alındığı sırada eşi ve iki çocuğuyla birlikte İsviçre'nin Gstaad kentinde kayak tatilinde olduğu düşünülüyor. Ayrıca Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından, Eugenie'nin kurduğu yardım kuruluşu olan Kölelik Karşıtı Kolektif'in tüm tanıtım faaliyetlerini durdurduğu görüldü. Kuruluşun sosyal medya sayfasında yeni bir paylaşım yapılmadı.

        Prenses Beatrice de eşi Edoardo Mapelli Mozzi ve bir grup arkadaşıyla Londra'da yürürken görüldü.

