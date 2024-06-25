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        Haberler Dünyadan Prenses Diana'nın kıyafetleri ve mektupları satılıyor - Magazin haberleri

        Prenses Diana'nın kıyafetleri ve mektupları satılıyor

        1997'de henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği trafik kazasıyla hayata veda eden Prenses Diana'nın kıyafetleri ve mektupları açık artırmaya çıkarılıyor. 13 milyon lirayı ödeyen, Diana'nın ikonik kıyafetlerine, 100 bin lirayı ödeyen de el yazısı mektuplarına sahip olabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:25
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        Prens Diana'nın elbiseleri ve yazdığı mektuplardan oluşan koleksiyon, son 27 yılın en büyük eşyaları müzayedesinde satılacak.

        Hugh Hefner ve Marilyn Monroe'nun hatıra eşyalarını satan ABD'deki müzayede evi, Prens Diana'nın elbiselerini, ayakkabılarını, el yazısı mektuplarını canlı açık artırmada satacak.

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        Merakla beklenen 'Prenses Diana'nın Zarafeti ve Kraliyet Koleksiyonu' başlıklı müzayede, 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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        1981'de dünyanın beğenisini kazanan gelinliğinden daha sonraki yıllarda giydiği şık ve özel dikilmiş takımlara kadar, Galler Prensesi'nin gardırobu, onun bir kadın ve küresel bir simge olarak gelişimini gözler önüne seriyor.

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        13 MİLYON LİRALIK ELBİSE

        Diana'nın satışa çıkarılan zamansız eşyaları arasında parıldayan elmas yıldızlarla süslenmiş Murray Arbeid imzalı gece mavisi tül elbisesi en değerli parça olarak öne çıkıyor. Elbisenin 200 bin ile 400 bin dolar (13 milyon TL) arasında satılması bekleniyor. Prenses, elbiseyi 1986 ve 1987 arasında üç kez giymişti ve elbise bir sembole dönüşmüştü.

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        'Halkın Prensesi' lakaplı Diana'nın elbisesini birden fazla kez giymesi, ülkenin kültüründe bir tabuyu yıkmak anlamına geliyordu. Onun bu hamlesinin amacı ise elbiseyi yapmak için harcanan zamanı telafi etmek ve tasarımcının daha fazla müşteri kazanmasına yardımcı olmaktı.

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        Diana'nın bir başka peri masalı balo elbisesi olan Victor Edelstein imzalı ipek ve dantel gece elbisesinin de yine 200 bin ile 400 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

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        Victor Edelstein, Prenses'in Beyaz Saray'da John Travolta ile dans ederken giydiği, balık etekli ikonik mürekkep mavisi kadife elbisesini de tasarlamıştı.

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        Prenses'in en sevdiği tasarımcılardan biri olan Catherine Walker, 1989'da Kızıl Haç'ın açılışı için Hong Kong'da ve 1991'de Buckingham Sarayı'nda 'Trooping the Color' etkinliği için giydiği sarı - lacivert iki parçalı etek takımını tasarlamıştı. Bu takımın da 10 bin dolara (330 bin TL) satılması bekleniyor.

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        Müzayedede elbise ve takım elbiselerin yanı sıra ayakkabı, çanta ve şapka gibi Diana'nın sevilen aksesuarları da yer alacak.

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        MÜCEVHERLİ AYAKKABIYA 4 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

        Bunlar arasında Kurt Geiger imzalı, 2 bin ile 4 bin dolar (67 bin TL - 132 bin TL) arasında satılacağı tahmin edilen, mücevherlerle süslenmiş zümrüt yeşili saten gece ayakkabıları ve kraliyet şapkacısı Philip Somerville tarafından tasarlanan sarı ve siyah keçeli yün başlık da yer alıyor. Bu başlığın 5 bin dolardan (160 bin TL) satılması bekleniyor.

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        EŞİNE YAZDIĞI MEKTUPLAR DA SATILACAK

        Müzayede Diana'nın elbise ve aksesuarlarıyla sınırlı değil. Spencer ailesinin eski hizmetçisi olan Pendrey'e veya eşine yazdığı mektuplar da müzayedeye çıkıyor.

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        Prenses bazı mektuplarda Charles ile balayının ayrıntılarını anlatıyor, bazılarında ise Prens William'ın doğumunu duyuruyor.

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        Değer verdiği kişilerle iletişim halinde olan Diana'nın mektupları, uzunluğuna göre bin ila 3 bin dolar (30 bin TL - 90 bin TL) arasında satılabilir.

        #Prenses Diana
        #açık artırma
        #müzayede
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