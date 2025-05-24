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        Prestij Meselesi filmi konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler?

        Prestij Meselesi filmi 24 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesini konu alan film, 2023 yılında vizyona girdi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Prestij Meselesi filmin çekimleri, İstanbul ve Almanya'da gerçekleşti. Peki, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler?" İşte Prestij Meselesi filmi hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:17
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        Prestij Meselesi filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaştığı Prestij Meselesi filmi, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in ilk albümlerini çıkartmalarını, aynı zamanda meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikâyesini konu ediniyor. Peki, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatıyor.

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        PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİMLER?

        Engin Hepileri: Hilmi Topaloğlu

        Eser Yenenler: Şinasi

        Aslıhan Güner: Semiha

        Biran Damla Yılmaz: Golhan

        Şebnem Bozoklu: Jale

        Melisa Döngel: Aysen

        Ali Sürmeli: Mehmet Ersoy

        Nursel Köse: Fatma

        Ece Yaşar: Sevgi

        Defne Samyeli: Defne Samyeli

        Meral Çetinkaya: Belkis Aran

        Erkan Petekkaya: Gani

        Erdal Özyağcılar: Serpil Akillioglu

        Zafer Ergin: Fahrettin Aslan

        Murat Han: Esref

        Bülent Emrah Parlak

        Mahmut Kırmızıgül

        Celil Nalçakan

        Melek Baykal

        Levent Sülün

        4

        PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Eylül 2022'de başlayan film çekimleri Kasım 2022'de sona erdi. Filmin çekimleri, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirildi.

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