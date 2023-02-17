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Prof. Dr. Güner'den afet bölgesindeki salgınlara karşı uyarı!

Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Ortopedi Hastanesi Enfeksiyon Klinik Şefi Prof. Dr. Rahmet Güner, afet bölgesindeki vatandaşların salgın hastalıklara karşı pet şişelerdeki güvenilir suların tüketmesinin çok önemli olduğunu belirtti

Prof. Dr. Güner'den afet bölgesindeki salgınlara karşı uyarı!
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AA

Güner, Nöroloji Ortopedi Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, deprem sonrası oluşabilecek enfeksiyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Doğal afetler sonrası enfeksiyon hastalıkların ortaya çıkmasındaki en önemli sebebin, güvenilir su ve gıdaya ulaşmada yaşanan zorluk olduğunu belirten Güner, deprem sonrası yaşanan altyapı sorunları nedeniyle kanalizasyon sularının içme suyuna karıştığını söyledi.

Afet bölgesindeki insanların bu suları içmesinin salgın hastalıklara yol açabileceğine dikkati çeken Güner, "Biz fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar olarak tanımlıyoruz yani dışkı yoluyla bir şekilde ağız yoluyla bulaşan hastalıklar bunlar. Bu hastalık grubu koleradan tifoya, tifodan hepatit A, hepatit E'ye ulaşan geniş bir yelpazede bulunuyor" bilgisini verdi.

Bu hastalıkların güvenilir su ve gıda, hijyenik tuvalete ulaşmayla önlenebileceğini vurgulayan Güner, şunları kaydetti: "Tuvalet hijyeni için o bölgede kullanılan kabinlerin kanalizasyon bağlantılarının uygun bir şekilde yapılması, kişiler arası dezenfeksiyonun sağlanması çok önemli. El hijyeni çok önemli, ellerin su ve sabunla yıkanması en ideal olanı ama eğer bu sağlanamıyorsa alkol bazlı el antiseptikleri bu amaçla kullanılabilir. Güvenilir gıdanın tüketilmesi de bir bu kadar önemli dolayısıyla güvenilir gıdanın da temin edilip tüketime sunulması gerekiyor."

"HASTA OLAN KİŞİLER HIZLI BİR ŞEKİLDE İZOLASYONA ALINMALI"

Kullanılan suyun güvenilir hale getirilmesi konusunda çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Güner, "Depremzedelerin kapalı bir ortamda toplanması, bulaşıcı hastalıklar için çok uygun bir ortam oluşturuyor. Bu sebeple hasta olan kişilerin hızlı bir şekilde tanınması ve hızlı izolasyona alınması önemli bir nokta" ifadelerini kullandı.

Güner, maske kullanımın da bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde önemli olduğunu söyledi.

Kalabalık ortamda yaşamanın getirdiği diğer sorunların da bit, uyuz gibi hastalıklar olduğuna dikkati çeken Güner, bu konuda da izolasyonun önemli olduğunu belirtti.

Çocukluk çağı aşılamaların eksik bırakılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Güner, "Bu tip büyük afetler sonrasında su çiçeği, kızamık, tüberküloz gibi salgınlar bildirilmiş. Bunların bir kısmı aşılamayla bir kısmı da alınacak önlemlerle önüne geçilebilecek hastalıklar" diye konuştu.

Afet bölgesinden bildirilen tifo ya da kolera vakası olmadığını söyleyen Güner, "Afet bölgesindeki vatandaşların içmek, el-ağız yıkamak için pet şişelerdeki güvenilir suları tüketmesi çok önemli" dedi.

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