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Haberler Gündem Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sadettin Hülagü kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Atama kararı sonrasında Sadettin Hülagü hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte detaylar...

Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sadettin Hülagü kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Prof. Dr. Sadettin Hülagü Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Kararın ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Sadettin Hülagü'nün hayatı ve kariyeri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün biyografisi...

YENİ CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

Prof.Dr.Sadettin Hülagü 1959 Erzurum doğumlu akademisyen, tıp doktorudur.

Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmamış, görevi Nuh Zafer Cantürk'e devretmiştir.

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