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        Haberler Spor Futbol Profesyonel liglerde en çok seyircisi olan ikinci takım Bursaspor oldu - Futbol Haberleri

        Profesyonel liglerde en çok seyircisi olan ikinci takım Bursaspor oldu

        TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, 2024-2025 sezonunda geride kalan 18 müsabakada toplam 414 bin 530 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci takım oldu. TFF 3. Lig'de sahasında oynadığı 18 maçta 38 gol atan yeşil-beyazlılar, sadece 5 gol yedi. Bursaspor hem yenilmezliği hem de 3. ligdeki seyirci rekoru ile dikkat çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:50
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        Bursaspor devleri geride bıraktı!
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        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2024-2025 sezonunda 18 maçta yeşil-beyazlı takımı stadyumda destekleyen toplam 414 bin 530 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci ekip oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları geride bırakan Bursaspor, yenilmezliğiyle de Süper Lig hedefine adım adım koşuyor.

        Sıralamanın birincisi 467 bin 922 seyirci ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe de Bursaspor'un ardından 316 bin 434 kişi ile üçüncü, Beşiktaş 291 bin 433 kişi ile dördüncü, Trabzon 167 bin 619 kişi ile beşinci, Samsunspor 160 bin 531 kişi ile altıncı, Göztepe 147 bin 60 kişi ile yedinci, Kocaelispor 136 bin 332 sekizinci ve Konyaspor 124 bin 677 kişi ile dokuzunda sırada yer alıyor.

        Ortalama 41 bin 453 seyirci ortalaması ile ligde birinci sırada olan Bursaspor, ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynadığı maçta 43 bin 160 taraftar ile lig rekoru kırmıştı. TFF 3. Lig'de oynadığı 18 maçta rakip fileleri 38 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, sadece 5 gol yedi.

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