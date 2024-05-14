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        Haberler Ekonomi Otomobil Prometeon yeni lastik serisini piramitlerde tanıttı - Otomobil Haberleri

        Prometeon yeni lastik serisini piramitlerde tanıttı

        İskenderiye'deki fabrikasının 30'uncu yıl dönümüyle kutlayan Endüstriyel ve ticari lastik üreticisi Prometeon, yeni lastik serisinin tanıtımını Mısır'daki Gize Piramitleri'nde gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 07:59 Güncelleme: 14.05.2024 - 07:59
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        Yeni lastik serisini piramitlerde tanıttı
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        Endüstriyel ve ticari lastik üreticisi olarak 2017 yılında kurulan Prometeon Tyre Group, Prometeon markasını taşıyan ilk 02 Serisi ürününü tanıttı. Şirket, kurumsal markasının bir ürün markasına geçişini Mısır'da Gize piramitlerinin gölgesinde düzenlediği özel bir törenle kutladı.

        Yapılan açıklamaya göre, Prometeon markalı 02 Serisi lastikler yoğun bir araştırma ve geliştirme programı kapsamında 6 binden fazla lastik test edilerek, her türlü iklim ve yol koşulunda 200 milyon kilometreden fazla mesafe kat edilerek tasarlandı.

        Yeni ürün grubu ilk etapta şirketin İskenderiye tesislerinde üretilecek ve Mısır ile birlikte diğer Orta Doğu ülkeleri ve Afrika pazarlarına sunulacak.

        Yeni lastiklerin 2024 yılı sonunda Avrupa ve Türkiye pazarlarında da yer alacağı kaydedildi.

        Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi, "100 yılı aşkın süredir sahip olduğumuz bilgi birikimi, 150 milyondan fazla lastik üretimiyle oluşturduğumuz deneyim ve mirasla Prometeon'un yolculuğunda yeni bir döneme giriyoruz. Lansmanımız İskenderiye'deki fabrikamızın 30. yıl dönümüyle aynı zamanda gerçekleşti. Mısır fabrikamızda 2 binden fazla çalışana istihdam sağlıyoruz ve yaklaşık 100 çalışanımız 1994 yılında kurulduğumuzda işe başlayan ve bugün de devam eden çalışanlarımız" dedi.

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