Prometeon yeni lastik serisini piramitlerde tanıttı

Endüstriyel ve ticari lastik üreticisi olarak 2017 yılında kurulan Prometeon Tyre Group, Prometeon markasını taşıyan ilk 02 Serisi ürününü tanıttı. Şirket, kurumsal markasının bir ürün markasına geçişini Mısır'da Gize piramitlerinin gölgesinde düzenlediği özel bir törenle kutladı.

Yapılan açıklamaya göre, Prometeon markalı 02 Serisi lastikler yoğun bir araştırma ve geliştirme programı kapsamında 6 binden fazla lastik test edilerek, her türlü iklim ve yol koşulunda 200 milyon kilometreden fazla mesafe kat edilerek tasarlandı.

Yeni ürün grubu ilk etapta şirketin İskenderiye tesislerinde üretilecek ve Mısır ile birlikte diğer Orta Doğu ülkeleri ve Afrika pazarlarına sunulacak.