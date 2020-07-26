Kayserispor, ligin son haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilerek TFF 1. Lig'e düştü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Böyle dramatik bir maçtan sonra konuşmak kolay değil. Yaklaşık 7.5 aydan beri ligde kalmak için çaba sarf ettik, inanılmaz çalıştık. Düşer denilen takım bir araya geldi ve buraya kadar getirdik. Son dakikalarda ligden düştük. Şans yanımızda değildi. Çok fazla fırsatta kaçırdık. Maçta pozisyonları ayıramadık. Net olarak söylememiz gereken bir şey de VAR sistemiyle ilgili. Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Bununla ilgili konuşurken kelimeleri seçmek zorunda kalıyorum. Şimdiye kadar hiç VAR ve hakemle ilgili hiç konuşmadım. Klişedir, herkes söyler ama ben hiç konuşmadım. Sahadaki takıma bakıyorum fakat bugün kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kendimize bakıyoruz ama bazı kararlarla olacak iş değil diyebiliriz. Düştük. Bu takım bunu hak etmedi. Burada kimse hak etmedi. Bu şehir hak etmedi. Üzgünüm" diye konuştu.