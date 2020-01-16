Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Alanyaspor maçını değerlendirerek, “Alanyaspor’un Kasımpaşa mücadelesini ekibimle beraber izledik. Gerçekten çok iyi bir ekip. Bireysel yetenekte çok iyi oyuncuları var. Takım olarak da çok iyi oynuyorlar. Çok zorlu bir maç olacak ama biz iyi hazırlandık. Lisans sorunları yüzünden Fenerbahçe maçında bazı futbolcularımızı oynatamamıştık ama Alanyaspor maçında hepsi hazır. Lisan işlemleri halledildi. İyi çalışıyoruz, bu iyi çalışmamızın sonucu olarak da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MENSAH'LA İLGİLİ KONUŞTU

Kadro dışı bırakılan Mensah ile ilgili de konuşan Prosinecki, “Antalya kampına geldiğim zaman genel manada bir disiplin sorununu gördüm. Zaten ligin sonunda olan bir takımdık. Kulüpte hoca gider, futbolcular gider, başkan gider, herkes değişir ama kulüp bakidir. Kulüp her zaman burada olacaktır. Bu yüzden kimse kulübün önünde değildir. Kulüpten üstün değildir. Kulübün kuralları her zaman geçerlidir. Bu açıdan da Mensah ile birkaç sorun yaşadık. Fakat bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelmeler olursa, tabi ki biz Mensah’ı kullanabiliriz, geri dönebilir. Biz tamamen onu gözden çıkarmış değiliz. Burada işleyişin devam etmesi için, bazı şeylerin rayına oturması için, takımın tekrardan maçlar kazanması için, bizim istediğimiz bazı kurallar var” şeklinde konuştu.

"İKİ OYUNCU DAHA ALABİLİRİZ"

Transferler konusunda ise Prosinecki, şunları söyledi:

“Takımımıza iyi oyuncular aldık. Enver Cenk olsun, Gustavo olsun, onları da önümüzdeki maçlarda izleyip göreceğiz. Transfer ettiğimiz bu 5 oyuncu ile farklı bir ekip oluşturuyoruz. Şu an tabi ki görüşmeler var. Spesifik olarak bir şey söylenemez ama sanırım 2 oyuncu daha alabiliriz.”