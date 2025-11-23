Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fransa PSG: 3 - Le Havre: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 3 - Le Havre: 0 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG, evinde Le Havre'yi 3-0 mağlup etti. Lee Kang-In, Joao Neves ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete ulaşan PSG, puanını 30'a çıkardı. Le Havre ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Giriş: 23.11.2025 - 01:12 Güncelleme: 23.11.2025 - 01:12
        PSG evinde zorlanmadı!
        Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG, Le Havre'yi konuk etti. Parc des Princes'de oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla PSG oldu.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lee Kang-In, 65. dakikada Joao Neves ve 87'de Bradley Barcola kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Paris Saint Germain, ligdeki puanını 30'a çıkardı. Le Havre ise 14 puanda kaldı.

        PSG, ligde haftaya Monaco deplasmanına gidecek. Le Havre ise evinde Lille'i ağırlayacak.

