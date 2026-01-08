PSG: 4 - Marsilya: 1 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

Fransa Süper Kupası Finali'nde PSG ile Marsilya karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın penaltılarında 4-1 kazanan PSG, Süper Kupa'nın sahibi oldu ve turnuvada 14. kez zafere ulaştı.

Normal sürede Marsilya'nın golleri 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve Willian Pacho'dan (kendi kalesine) geldi. PSG'nin gollerini ise 13. dakikada Ousmane Dembele ve 90+5'te Gonçalo Ramos attı.