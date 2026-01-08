PSG: 4 - Marsilya: 1 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU
Fransa Süper Kupası Finali'nde PSG, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın penaltılarında Marsilya'yı 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 1-0 öndeyken 2-1 geriye düşse de 90+5. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle müsabakayı penaltılara taşıyan PSG, turnuvada 14. kez zafere ulaştı.
Fransa Süper Kupası Finali'nde PSG ile Marsilya karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın penaltılarında 4-1 kazanan PSG, Süper Kupa'nın sahibi oldu ve turnuvada 14. kez zafere ulaştı.
Normal sürede Marsilya'nın golleri 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve Willian Pacho'dan (kendi kalesine) geldi. PSG'nin gollerini ise 13. dakikada Ousmane Dembele ve 90+5'te Gonçalo Ramos attı.