PSG finale nasıl yükseldi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oldukça zorlu rakiplerle karşılaştı. Fransız devi eleme turlarında Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi güçlü ekipleri geçerek finale yükselmeyi başardı. Özellikle Bayern Münih karşısında oynanan yarı final serisi büyük heyecan yarattı. PSG, geçen sezon Inter’i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazanmıştı. Bu sezon ise üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.