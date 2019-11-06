Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Paris Saint-Germain, Club Brugge'ü ağırlıyor.
PSG: 1 - CLUB BRUGGE: 0 (22' Icardi)
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 23.00
HAKEM: Bobby Madden
STAT: Parc des Princes
YAYIN: beIN SPORTS 2
PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Silva, Kimpembe, Verratti, Gueye, Bernat, Di Maria, Mbappe, Icardi
YEDEKLER: Rico, Kurzaqa, Diallo, Sarabia, Herrera, Draxler, Cavani
TEKNİKDİREKTÖR: Thomas Tuchel
CLUBBRUGGE: Mignolet, Odilo, Mechele, Deli, Ricca, Vanaken, Balanta, Rits, Diatta, Dennis, Okereke
YEDEKLER: Horvath, Sobol, Mitrovic, Tau, De Ketelaere, Diagne, Schrijvers
TEKNİKDİREKTÖR: Phillipe Clement
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kazanan PSG, 9 puanla lider durumda bulunuyor.
Galatasaray ve Real Madrid'le berabere kalan ve tek yenilgisini geçen hafta PSG karşısında yaşayan Club Brugge ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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