PSG'de Mbappe krizi: Kadro dışı bırakıldı!
Fransız devi Paris Saint Germain, ismi Real Madrid ile anılan futbolcusu Kylian Mbappe'yi kadro dışı bıraktı. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Japonya'ya gidecek olan Paris ekibinde, yeni teknik direktör Luis Enrique yönetiminde 29 kişilik kamp kadrosu açıklandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edilen Kylian Mbappe kadro dışı kaldı.
Haberde oyuncunun 2024 için Real Madrid ile anlaştığına inanıldığı belirtildi.
Hiç kimsenin PSG'den daha büyük olmadığını düşünen Fransızların böyle bir karar aldığı belirtildi.
Paris Saint Germain'in geniş kamp kadrosu şu şekilde:
1 - Keylor Navas
2 - Achraf Hakimi
3 - Presnel Kimpembe
4 - Manuel Ugarte
5 - Marquinhos
6 - Marco Verratti
8 - Fabian Ruiz
10 - Neymar Jr
11 - Marco Asensio
14 - Juan Bernat
15 - Danilo Pereira
17 - Vitinha
18 - Renato Sanches
19 - Kang-in Lee
21 - Lucas Hernandez
27 - Cher Ndour
28 - Carlos Soler
30 - Alexandre Letellier
32 - Layvin Kurzawa
33 - Warren Zaïre-Emery
35 - Ismaël Gharbi
36 - Serif Nhaga
37 - Milan Skriniar
38 - Ethan Mbappé
39 - Ilyes Housni
43 - Noah Lemina
44 - Hugo Ekitike
50 - Louis Mouquet
99 - Gianluigi Donnarumma
Paris Saint Germain'in Japonya'daki maç takvimi ise şu şekilde oluşuyor.
25 Temmuz Salı: PSG - Al-Nassr
28 Temmuz Cuma: PSG - Cerezo Osaka
1 Ağustos Salı: PSG - Inter Milan
3 Ağustos Perşembe: Jeonbuk Motors - PSG