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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG, son dakikalarda bulduğu golle maçı kazandı - Futbol Haberleri

        Brest: 2 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU

        Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 3-2 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:18
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        PSG, son dakikalarda bulduğu golle maçı kazandı
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        Ligin 10. hafta mücadelesinde, liderlik mücadelesi veren PSG, Francis-Le Ble Stadı'nda Brest'e konuk oldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Karşılaşmaya iyi başlayan PSG, 16. dakikada Warren Zaire-Emery, 28. dakikada Kylin Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Brestli Steve Mounie, 43. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk yarı, PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 52. dakikada Jeremy Le Douaron'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Penaltı kazanan PSG'de 89. dakikada topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunu kaleci kurtarmasına rağmen dönen topu ağlara yollayan Fransız futbolcu, takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

        Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Brest ise 15 puanla 6. sırada kaldı.

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