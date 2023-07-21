Milyonlarca adayın ter döktüğü üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Tercih sürecine sayılı günler kalmasıyla adaylar istedikleri bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte, 2023 üniversitelerin psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi hakkında bilgiler...

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2023 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.