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        Haberler Gündem Psikoloji taban puanları 2023: Psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

        2023 Psikoloji taban puanları: Psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

        Psikoloji taban puanları, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. Psikolog olmak isteyen adaylar psikoloji taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesini sorgulamaya başladı. Üniversite sınavı SAY puanı ile alan psikoloji bölümü taban puanları merak konusu oldu. İşte 2023 psikoloji başarı sıralaması ve taban puanları ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 15:47
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        Milyonlarca adayın ter döktüğü üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Tercih sürecine sayılı günler kalmasıyla adaylar istedikleri bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte, 2023 üniversitelerin psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi hakkında bilgiler...

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        2023 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

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        PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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