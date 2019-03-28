PTT personel alımı başvuru ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT personel alımı yeni açılacak olan şubeler kapsamında gerçekleşecek. Personel alımı kadroları ise PTT tarafından daha önce açıklanmıştı.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili, "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" şeklinde açıklama yapmıştı.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

PTT PERSONEL ALIMI KADROLARI

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)