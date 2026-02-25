PTT, “Emekli Ödeme Kampanyası” kapsamında 14 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Buna göre kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, PTT’nin anlaşmalı olduğu bankada aktif kredi kaydının bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca PTT aracılığıyla alacaklarına dair taahhüt vermesi şartı aranıyor. Peki, PTT emekli promosyonu için başvuru süreci nasıl işliyor, kampanya kimleri kapsıyor?