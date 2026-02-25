Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi PTT'den 14 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası! PTT nakit emekli promosyonu kimler alabilir, başvuru nereye yapılır, şartları neler?

        PTT emekli promosyon kampanyasında 14 bin TL'ye varan ödeme yapıyor! Kimler kampanyadan yararlanabilir?

        PTT, Emekli Ödeme Kampanyası çerçevesinde 14 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Bu imkândan yararlanmak isteyen emeklilerin, anlaşmalı bankalarda aktif kredi borcunun bulunmaması ve maaşlarını 3 yıl süreyle başka bir bankaya taşımamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Peki, PTT emekli promosyonundan kimler faydalanabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        PTT, “Emekli Ödeme Kampanyası” kapsamında 14 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Buna göre kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, PTT’nin anlaşmalı olduğu bankada aktif kredi kaydının bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca PTT aracılığıyla alacaklarına dair taahhüt vermesi şartı aranıyor. Peki, PTT emekli promosyonu için başvuru süreci nasıl işliyor, kampanya kimleri kapsıyor?

        2

        PTT'DEN 14 BİN TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI!

        PTT, 'Emekli Ödeme Kampanyası' kapsamında; anlaşmalı bankada açık kredisi olan ve üç yıl boyunca maaşını farklı bir bankaya taşımama taahhüdünde bulunan emeklilere 14 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor.

        3

        PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE KADAR?

        PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında:

        Sadece açık kredisi olan müşterilere 6 bin TL,

        PTTCell hat sahibi olan müşterilere ek 2 bin TL,

        PTT üzerinden 1 adet otomatik ödeme talimatı veren müşterilere ek 2 bin TL,

        PTT üzerinden anlaşmalı Bankada Kredili Destek Hesabı (KDH) açan müşterilere ek 2 bin TL,

        PTT üzerinden anlaşmalı Bankadan 2 bin TL repo alımı yapan müşteriye ek 2 bin TL olmak üzere toplamda 14 bin TL ödeme yapılacak.

        4

        KİMLER PTT EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR?

        Nakit ödeme kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin öncelikle anlaşmalı bankada açık kredisinin olması ve 3 yıl boyunca maaşlarını farklı bir bankaya taşımaması gerekiyor.

        5

        PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Kampanya başvuru işlemleri, emekli vatandaşın kendisi tarafından tüm PTT şubelerinden yapılabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon