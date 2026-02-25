PTT emekli promosyon kampanyasında 14 bin TL'ye varan ödeme yapıyor! Kimler kampanyadan yararlanabilir?
PTT, Emekli Ödeme Kampanyası çerçevesinde 14 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Bu imkândan yararlanmak isteyen emeklilerin, anlaşmalı bankalarda aktif kredi borcunun bulunmaması ve maaşlarını 3 yıl süreyle başka bir bankaya taşımamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Peki, PTT emekli promosyonundan kimler faydalanabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır?
PTT'DEN 14 BİN TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI!
PTT, 'Emekli Ödeme Kampanyası' kapsamında; anlaşmalı bankada açık kredisi olan ve üç yıl boyunca maaşını farklı bir bankaya taşımama taahhüdünde bulunan emeklilere 14 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor.
PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE KADAR?
PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında:
Sadece açık kredisi olan müşterilere 6 bin TL,
PTTCell hat sahibi olan müşterilere ek 2 bin TL,
PTT üzerinden 1 adet otomatik ödeme talimatı veren müşterilere ek 2 bin TL,
PTT üzerinden anlaşmalı Bankada Kredili Destek Hesabı (KDH) açan müşterilere ek 2 bin TL,
PTT üzerinden anlaşmalı Bankadan 2 bin TL repo alımı yapan müşteriye ek 2 bin TL olmak üzere toplamda 14 bin TL ödeme yapılacak.
KİMLER PTT EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR?
Nakit ödeme kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin öncelikle anlaşmalı bankada açık kredisinin olması ve 3 yıl boyunca maaşlarını farklı bir bankaya taşımaması gerekiyor.
PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Kampanya başvuru işlemleri, emekli vatandaşın kendisi tarafından tüm PTT şubelerinden yapılabiliyor.