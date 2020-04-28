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PTT'den "2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı" konulu özel gün zarfı

PTT, "2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT'den
AA

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıkarıldı.

Ayrıca PTT, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için önlem aldı. Bu kapsamda, özel gün zarfı www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde iletildiği takdirde karşılanacak.

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