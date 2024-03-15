PTT'den 'Ara Güler' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ'nin Ara Güler konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ara Güler konulu 2x20 lira bedelli (36x52 mm boyutunda) anma pulu ile buna ait 60 lira bedelli ilk gün zarfı, ayrıca içerisinde 2x20 lira bedelli seri numaralı blok pulların (58x58 mm ve 74x54 mm boyutunda) bulunduğu portföy 925 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerleri ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filateli ürünlerin satışıyla bugün Beyoğlu PTT Müdürlüğü/İstanbul adresinde "Ara GÜLER 14.03.2024 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.