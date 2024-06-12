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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim! Şartları nelerdir? - Güncel ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu. Bütün emekli vatandaşların kargo indirim kampanyasından yararlanabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının Emekliler Yılı olarak ilan edilmesinin ardından 2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları projesi ile önceden düzenlemiş olduğumuz kargo kampanyasının kapsamını genişleterek tüm emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlattık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:42
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        PTT'den emeklilere indirim
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından emekli vatandaşlara yönelik başlattıkları kargo indirimi kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren PTT ile emekli vatandaşlar için özel bir kampanya başlattıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Tüm emekli vatandaşlarımız, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” olarak ilan edildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler." dedi.

        Bakan Uraloğlu emeklilerin kampanya ile ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabileceklerinin de altını çizdi.

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