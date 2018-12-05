PTT 1100 personel alımı ile ilgili detaylar, asırlık kurumun 1100 elman alacağının duyulması üzerine kamu personeli adayları tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Öte yandan PTT 1100 personel alımının ne zaman yapılacağı ve şartların ne olduğu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte PTTPAL 1100 personel alımı ile ilgili detaylar...
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PTT'nin zırhlı araçlar için personel alımı yapacağını duyurmuştu. Adaylar duyuru ile beraber heyecanlanmaya başladı. PTT, "PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak." bu şekilde duyurdu.
Personel alımının ne zaman başlayacağına dair henüz duyuru yayımlanmadı.
PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
PTT, bin 100 personel alımı için zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.
PTTPAL NEDİR?
Haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.
Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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