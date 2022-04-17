Geçtiğimiz haftalarda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) için yıl içinde 55 bin yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yurt içi ve yurt dışı mektup, evrak, posta, kargo gönderimi hizmeti veren PTT'ye yapılacak personel alımı için başvurmak isteyen vatandaşların gündeminde PTT başvuru tarihleri ve PTT başvuru koşulları yer alıyor. İşte PTT personel ve işçi alımı ile ilgili merak edilenler ve PTT personel alımı başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı...

2022 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlanmadı.