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HaberlerFutbol

Puan durumu 18 Ekim! Süper Lig 8. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 8. haftası bu akşamki maçla başladı. Haftanın açılış maçı Galatasaray ve Sivasspor arasında. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 18 Ekim TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu bu akşam oynanan Galatasaray - Sivasspor maçı ile birlikte araştırılıyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği Alanyaspor göğüslerken, ikinci sırada yer alan Sivasspor için bu akşamki karşılaşmayı kazanmak oldukça önemli. Galatasaray ise ligin ilk 7 haftasında istediği puanları alamadığı için bu akşam evinde 3 puanı Sivasspor'a kaptırmak istemiyor. TFF Süper Lig 8. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 8. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR7421138514
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR7331127512
3.TRABZONSPOR A.Ş.7331139412
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7331106412
5.FENERBAHÇE A.Ş.7322117411
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK7322129311
7.ANTALYASPOR A.Ş.732299011
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.73221213-111
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR73131610610
10.GALATASARAY A.Ş.724166010
11.GÖZTEPE A.Ş.72326519
12.BEŞİKTAŞ A.Ş.72231012-28
13.YUKATEL DENİZLİSPOR722368-28
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.7223611-58
15.MKE ANKARAGÜCÜ7223611-58
16.KASIMPAŞA A.Ş.7214711-47
17.GENÇLERBİRLİĞİ7034612-63
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7034714-73

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

18.10.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19.10.2019 15:00 ANTALYASPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

19.10.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

19.10.2019 17:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE A.Ş.

19.10.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

20.10.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

20.10.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

20.10.2019 19:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

21.10.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

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