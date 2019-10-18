Puan durumu bu akşam oynanan Galatasaray - Sivasspor maçı ile birlikte araştırılıyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği Alanyaspor göğüslerken, ikinci sırada yer alan Sivasspor için bu akşamki karşılaşmayı kazanmak oldukça önemli. Galatasaray ise ligin ilk 7 haftasında istediği puanları alamadığı için bu akşam evinde 3 puanı Sivasspor'a kaptırmak istemiyor. TFF Süper Lig 8. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 8. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 2 1 13 8 5 14 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 3 3 1 12 7 5 12 3.TRABZONSPOR A.Ş. 7 3 3 1 13 9 4 12 4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 3 1 10 6 4 12 5.FENERBAHÇE A.Ş. 7 3 2 2 11 7 4 11 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 7 3 2 2 12 9 3 11 7.ANTALYASPOR A.Ş. 7 3 2 2 9 9 0 11 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 7 3 2 2 12 13 -1 11 9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 7 3 1 3 16 10 6 10 10.GALATASARAY A.Ş. 7 2 4 1 6 6 0 10 11.GÖZTEPE A.Ş. 7 2 3 2 6 5 1 9 12.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 2 2 3 10 12 -2 8 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 7 2 2 3 6 8 -2 8 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 2 2 3 6 11 -5 8 15.MKE ANKARAGÜCÜ 7 2 2 3 6 11 -5 8 16.KASIMPAŞA A.Ş. 7 2 1 4 7 11 -4 7 17.GENÇLERBİRLİĞİ 7 0 3 4 6 12 -6 3 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 7 0 3 4 7 14 -7 3

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

18.10.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19.10.2019 15:00 ANTALYASPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

19.10.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

19.10.2019 17:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE A.Ş.

19.10.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

20.10.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

20.10.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

20.10.2019 19:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

21.10.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR