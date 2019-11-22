Puan durumu bugün oynanacak Galatasaray - Başakşehir maçı ile başlayacak 12. hafta nedeniyle merak ediliyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. hafta başlarken, puan tablosunun liderlik koltuğunda Sivasspor oturuyor. Bu haftanın öne çıkan maçı bu akşam gözlerin çevirili olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı olacak. İşte TFF Süper Lig 12. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 12. HAFTA (22 KASIM)

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 6 3 2 20 11 9 21 2.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 2 3 21 12 9 20 3.TRABZONSPOR A.Ş. 11 5 4 2 20 13 7 19 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 11 5 4 2 19 12 7 19 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 11 5 4 2 18 13 5 19 6.GALATASARAY A.Ş. 11 5 4 2 13 9 4 19 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 11 5 3 3 25 13 12 18 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 5 3 3 14 13 1 18 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 4 3 4 16 21 -5 15 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 4 2 5 11 18 -7 14 11.GÖZTEPE A.Ş. 11 3 4 4 10 12 -2 13 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13 13.KASIMPAŞA A.Ş. 11 3 3 5 16 18 -2 12 14.YUKATEL DENİZLİSPOR 11 3 2 6 9 13 -4 11 15.ANTALYASPOR A.Ş. 11 3 2 6 11 20 -9 11 16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 4 5 15 16 -1 10 17.MKE ANKARAGÜCÜ 11 2 3 6 8 17 -9 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 11 1 4 6 10 21 -11 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

22.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

23.11.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.11.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR A.Ş.

23.11.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

24.11.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

24.11.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.

24.11.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

25.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş