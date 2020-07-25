Süper Lig puan durumu nasıl? 34. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları, Haziran ayında yeniden başladı. Bu hafta ise sezonun son maçları oynanıyor. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...
PUAN DURUMU SÜPER LİG 34. HAFTA (25 TEMMUZ 2020)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|32
|69
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|33
|17
|11
|5
|74
|41
|33
|62
|3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|33
|17
|9
|7
|54
|35
|19
|60
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|33
|18
|5
|10
|56
|40
|16
|59
|5.GALATASARAY A.Ş.
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|18
|56
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|33
|15
|9
|9
|58
|35
|23
|54
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|33
|14
|8
|11
|55
|45
|10
|50
|8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|33
|10
|13
|10
|48
|50
|-2
|43
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|33
|10
|9
|14
|41
|48
|-7
|39
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|9
|9
|15
|39
|53
|-14
|36
|13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|33
|8
|12
|13
|34
|49
|-15
|36
|14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|33
|9
|8
|16
|31
|47
|-16
|35
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|33
|10
|5
|18
|37
|54
|-17
|35
|16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|33
|8
|8
|17
|44
|50
|-6
|32
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|33
|8
|8
|17
|39
|70
|-31
|32
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|6
|11
|16
|30
|56
|-26
|29
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
24.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 2 GALATASARAY A.Ş.
25.07.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
25.07.2020 21:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
25.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
25.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
25.07.2020 21:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
25.07.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26.07.2020 17:00 KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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